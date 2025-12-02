Son Dakika... Barzani cephesinden Bahçeli'ye sert yanıt: 'Allah hidayet verdi sandık ama...'

IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin ofisinden bir açıklama metni yayımlandı.

Rudaw'ın aktardığına göre, Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen sürece atıf yapılarak, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" denildi.

Açıklamada, "Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk yetkililerin IKBY ziyaretlerine de atıfta bulunularak, "Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Mesud Barzani, geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta bir etkinliğe uzun namlulu silahlı korumalar eşliğinde katılmıştı.

Görüntüler tepki çekerken MHP lideri Bahçeli de "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması rezalettir" demişti.