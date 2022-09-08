Son Dakika: 'Bataklık' sanıklarına tahliye
Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik 'Bataklık' soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.
'Bataklık' soruşturmasında 8'i tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada, aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu "Bataklık" operasyonunda yakalananlar, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.
ÖRGÜT KURUCULUĞUYLA SUÇLANIYORLAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "örgüt kurucuları" olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istenmişti.
Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.
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