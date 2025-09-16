Bayrampaşa Belediyesi Başkanı dahil 39 kişi hakkında tutuklama talebi!

HABER: BATUHAN SERİM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişinin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapıldı.

Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle oldu: Ahmet Tufan, Ayhan Mutlu, Dilek Özyurt, Erdem Büyükdere, Melek Topal, Mustafa Büyükbayrak

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimler ise şu şekilde oldu:

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ve MHP'nin Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 48 şüpheli hakkında, 13/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, 46 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 45 şüpheliden 39 tanesi tutuklama talebi ile, 6 tanesi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.”