Son dakika: Bayrampaşa'da gıda üretim tesisinde yangın!
Bayrampaşa’da hazır gıda üretim tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi Erciyes Sokakta bulunan hazır gıda üretim tesisinde saat 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hazır gıda üretim tesisi içerisinde bulunan plastikler nedeniyle yoğun duman etrafa yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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