Son Dakika... Bekir Bozdağ'dan 81 il barosuna: Yeni düzenleme getiririz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 il barosuna ilişkin yaptığı açıklamada “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 14:32
Son Dakika... Bekir Bozdağ'dan 81 il barosuna: Yeni düzenleme getiririz
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 il barosuna seslenerek, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.

 


Bekir Bozdağ Adalet Bakanı düzenleme

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