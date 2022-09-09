Son Dakika... Bekir Bozdağ'dan 81 il barosuna: Yeni düzenleme getiririz

09 Eylül 2022 Cuma, 14:32

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 il barosuna seslenerek, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.