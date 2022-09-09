Son Dakika... Bekir Bozdağ'dan 81 il barosuna: Yeni düzenleme getiririz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 il barosuna ilişkin yaptığı açıklamada “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 il barosuna seslenerek, “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna tepki:— T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) September 9, 2022
“Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz.” pic.twitter.com/4J2InxCA0T
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