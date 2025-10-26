Son Dakika... Belediye AKP'ye geçti: Bayrampaşa'da halk iradesi yok sayıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapılmış ve CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimi sonucunda kazanmıştı.

Bunun ardından, AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim sürecinin başlamasına karar verildi.

SEÇİM BAŞLADI

Bayrampaşa Belediyesi'nde, başkanvekilliği seçimi ikinci kez yapıldı.

Saat 18:00'de başlayan yoğun güvenlik önlemleri içinde yapılan seçimlerde AKP Grubu İbrahim Akın ile CHP Grubu Recep Öztürk adaylar arasında yer aldı.

GERGİNLİK ÇIKTI

Bayrampaşa'da 1.tur oy sayım işlemi başladı.

AKP'nin adayı İbrahim Akın'ın ismi yanlış yazıldı, gerginlik çıktı.

ÖZGÜR ÇELİK: SEN BURAYA ÇÖKMEYE ÇALIŞAN BİR ADAMSIN

Seçimi takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP sıralarına tepki gösterdi.

Çelik, "Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın" dedi.

İLK TUR SONUÇLARI

AKP grubunun itirazı kabul edildi, geçersiz sayılan oylar geçerli sayıldı:

AKP: 19

CHP: 18

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci tur oylaması bitti. İkinci tur beraberlikle sonuçlandı.

AKP: 18

CHP: 18

Geçersiz : 1

AKP adayının ismi yine yanlış yazıldı.

Meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı, özel güvenlik ekipleri salona girdi.

İL BAŞKANLARI'NDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bir oyun geçersiz sayılmasına tepki göstererek, "Burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir irademizi asla gasp ettirmeyiz. İrade gaspına asla müsaade edemeyiz" dedi.

Bunun üzerine salonda Özdemir'e seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Buraya çökmeye çalışanlar lütfen yerlerine otursun. Tehditle, şantajla buraya çökmeye çalışanlar yerlerine otursun. Öyle siyasal yargının gücünü arkanıza alarak olmaz. Bir gram cesaretiniz varsa getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandığı" şeklinde konuştu.

"SİLİVRİ CEZAEVİ'NDEN TAKİP EDİYORUM"

Bayrampaşa'da üçüncü tur, uzun bir aranın ardından başladı.

Tutuklu CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, X hesabından gönderdiği mesajında, "AKP’nin Bayrampaşa’ya çökme operasyonunu Silivri Cezaevi’nden takip ediyorum. Haydi, varsa cesaretiniz getirin sandığı Bayrampaşa halkının önüne, kararı milletimiz versin!" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

AKP: 19

CHP: 18

Taraflardan birisi 20 oy alamadığı için bir sonraki tura geçildi. Dördüncü turun sonunda 1 oy fazla alan aday seçimi kazanacak.

DÖRDÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Bayrampaşa'da dördüncü tur da sonuçlandı.

AKP: 19

CHP: 18

AKP'Lİ ADAY BAŞKANVEKİLİ OLDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmenlerin CHP'ye oy verdiği ancak Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklandığı Bayrampaşa'da, AKP'nin adayı İbrahim Akın yeni başkanvekili oldu.

CHP'DEN SEÇİM SONUÇLARINA TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Bu seçimi iptal edip aynı yöntemlerle tehditle, şantajla, insanların onurunu satın alarak geldiler Bayrampaşa Belediyesi’ne çöktüler. Cumhur ittifakına oy veren meclis üyeleri Bayrampaşa halkının iradesine çöktükleri için utanacaklar. Siz Bayrampaşa’da başınız önde yürüyeceksiniz, bu onursuzluk ömür boyu sizinle beraber yürüyecek. Er ya da geç o sandık milletin önüne gelecek. Varsa bir gram cesaretiniz getirin o sandığı halkın önüne koyalım. Esenyurt’ta da, Şişli’de de koyalım. Varsa cesaretiniz getirin erken seçim sandığını ortaya koyalım. Bir adım bile geri atmayacağız. Günü geldiğinde bu azınlık iktidarına millet öyle bir demokrasi tokadı atacak ki onlar bile şaşıracaklar” dedi.