Son Dakika... Belediyelere 'kent uzlaşısı' soruşturması: Başkan yardımcılarının da olduğu 10 kişi adliye getirildi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:29

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; DEM Parti tarafından, yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023'te yayımlanan tutum belgesinde, Türkiye'nin batı illerinde farklı kesimlerle diyalog/ittifak zemini arayışına girildiği, bu çerçevede "Kent uzlaşısı" formülü kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler/müzakereler ile anlaşma sağlanan il ve ilçelerde aday göstermeme, kendi adayını farklı partiler bünyesinde aday gösterme ve belediye meclislerinde kontenjan elde etme yoluna gidildiği kaydedildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNDEN "KENT UZLAŞISI" AÇIKLAMASI

Başsavcılıkça yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda, KCK Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın örgüt adına yayın yapan bir televizyon kanalındaki 5 Kasım 2024 tarihindeki konuşmasında, "Kürtlerle Türklerin birliği, ortak mücadelesi, ittifakının isminin Kent Uzlaşısı olduğunu, Kent Uzlaşısı'nın Türklerle Kürtlerin ortak birlik duruşu/uzlaşması olduğunu" belirttiği, yine PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cuma kod adlı Cemil Bayık ile PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu tarafından da benzer açıklamalar yapıldığının tespit edildiği öne sürüldü.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul'da Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediyelerine yönelik 11 Şubat Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. gözaltına alınmıştı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE GETİRİLDİLER

Emniyet işlemleri tamamlanan belediye başkan yardımcıları ile meclis üyesi 10 kişi, bu sabah sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, savcılıkça ifadelerinin alınması için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.