Son dakika... DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu: 'Kent uzlaşısı' vurgusu!
Son dakika haberi... DEM Parti, Ankara ve Bursa'nın arasında olduğu bazı büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye eş başkanlarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğu aktarıldı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıynda 31 Mart yerel seçimlerinin adaylarını açıklıyor.
Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu aktardı.
'3. yol' stratejisi için "Dayatılmış blokların ve eskimiş siyasetlerin üstesinden gelemediği sorunlara gerçekçi, çözümleri temsil eder" diyen Ayşegül Doğan, şunları kaydetti:
"Kent rantının değil kent halkınını kazanacağı bir eşiğe yaklaşıyoruz. Bu yaklaşımla sahada binlerle buluştuk. Kentlerin sosyal ve siyasal dinamiklerine ulaştık."
"ADANA VE İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu belirten Doğan, Şanlıurfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini aktardı.
Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Açıklanan iller ve adaylar şöyle:
Malatya - Abdulvahap Ekim, Sevin Şimşek
Bursa - İhsan Seyran, Bilmez Erboğa
Elazığ - Hayrettin Kaya
Ankara - Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan
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