Son Dakika... Belediyelere yapılan 'kent uzlaşısı' operasyonunda flaş gelişme!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:01

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:12

İstanbul'da salı günü 9 belediyeye yönelik 'kent uzlaşısı' kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi sağlık kontrolüne götürüldü.

Aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 kişi sağlık kontrolü için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Üsküdar ve Şişli Belediyesi'nden meclis üyeleri bulunuyordu.

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. gözaltına alınmıştı.