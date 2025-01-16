Son dakika... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi!

Yayınlanma: 16.01.2025 - 08:18

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:33

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Akpolat dahil 41 kişinin ifadelerinin alınması için bir Başsavcı Vekili ile 9 savcı görevlendirildi. Ahmet Özer'in ifadesinin ise, bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile alınacağı öğrenildi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddiasıyla liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 39 kişiyle birlikte gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, dört günlük gözaltı sürecinin ardından bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BİR BAŞSAVCI VEKİLİ İLE 9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Rıza Akpolat ile beraberindeki 39 kişi, sağlık kontrolünün ardından farklı gözaltı araçlarıyla sabah 09.00 itibarıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise ifadesinin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

Rıza Akpolat ve Ahmet Özer dahil 41 kişinin ifadelerinin alınması için bir Başsavcı Vekili ile 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine 13 Ocak Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik ile yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının da olduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise aynı gün Balıkesir'in Edremit ilçesinde babasının evindeyken gözaltına alınarak, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım" açıklamasında bulundu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da yine aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Akpolat ile Aktaş'ın da gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 40'a yükseldi.

SUÇLAMALAR

Başsavcılığın yaptığı bilgilendirmeye göre yaklaşık üç ay süren çalışmalar kapsamında Aktaş ile örgüt bünyesinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen 24 şüpheliye, "Suç örgütü kurma ve yönetme", "Suç örgütüne üye olma", "Rüşvet verme", "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Kara para aklama" suçlamaları yöneltiliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi şirketlerinden Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Başkanı Önder Gedik ve Beltaş üyeleriyle birlikte toplam 10 kişiye, "Suç örgütüne üye olmak", "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet" ve "Haksız mal edinme" suçları yöneltilirken, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Esenyurt Belediyesi görevlisi 12 kişiye ise, "İhaleye fesat karıştırmak", "Rüşvet almak" ve "Haksız mal edinme" şeklinde suçlamalar yöneltildi.