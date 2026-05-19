Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan yardımcısı da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha düzenlendi.

"Rüşvet almak" ve "mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı'nın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLAR İSİMLER

Gözaltına alınan isimler ise şöyle:

1- Cevdet ÇALI (Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı)

2-Bülent KARAKAŞ (Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi)

3- Özlem Demir KARAKAŞ (Büro İşçisi)

4- Oylum IŞIK (Eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

5- İlker ULUER (Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Beşiktaş Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Rüşvet Almak ve Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesinin de bulunduğu 5 şüpheli *19.05.2026* tarihinde gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve makam odalarında gerçekleştirilen aramalarda kullanımlarında bulunan çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90.000 USD ve 5.000 EURO dövize el konulmuştur."