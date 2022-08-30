Son Dakika: Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını başladı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Gömbe Mahallesi'ndeki Çayköy mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü, Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. 2 helikopter ve 4 uçağın hava desteğiyle kara ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.
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