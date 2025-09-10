Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Beykoz Belediyesi'nde istifa depremi: İki CHP'li Meclis üyesi de partiden ayrıldı!

10.09.2025 09:58:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, CHP'li Meclis üyesi Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldıklarını duyurdu. Gökdemir'in istifa açıklamasının yer aldığı gönderiyi AKP’li Meclis üyesi Burak Karacam'ın beğenmesi ise dikkat çekti.

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in yerine Beykoz Belediye Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, dün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Gürzel'in istifasına yönelik tepkiler sürerken, iki CHP'li meclis üyesi de partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Image

CHP'den ayrılan Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile duyurdu.

Image

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA AÇIKLAMASINI BEĞENDİ!

Öte yandan Uğur Gökdemir'in istifa açıklamasının yer aldığı paylaşımı, eski AKP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı ve AKP’li Meclis üyesi Burak Karacam'ın beğenmesi de dikkat çekti.

Image

Image

