Son dakika... Beykoz Belediyesi'nde istifa depremi: İki CHP'li Meclis üyesi de partiden ayrıldı!

Tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in yerine Beykoz Belediye Başkanvekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel, dün CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Gürzel'in istifasına yönelik tepkiler sürerken, iki CHP'li meclis üyesi de partiden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP'den ayrılan Murat Uzun ve Uğur Gökdemir, istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile duyurdu.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ İSTİFA AÇIKLAMASINI BEĞENDİ!

Öte yandan Uğur Gökdemir'in istifa açıklamasının yer aldığı paylaşımı, eski AKP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı ve AKP’li Meclis üyesi Burak Karacam'ın beğenmesi de dikkat çekti.