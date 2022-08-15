Son Dakika... Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:13

Beykoz'da yağışın ardından istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. 1 kişinin göçük altında kaldığı belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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