Son Dakika: TÜİK kasım ayı ekonomik güven endeksini açıkladı
Son dakika haberleri... TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında 97.1 iken, kasım ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 96.9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi ekim ayında 97,1 iken, kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
EN ÇOK AZALIŞ HİZMETTE
Bir önceki aya göre kasım ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 118,1 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.
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