Son dakika... Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz!

Son dakika haberi... İBB'ye 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve 23 Mart'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasına itiraz edildi.

Son dakika... Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğuna itiraz!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 12:26

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