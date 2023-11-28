Son Dakika: Beylikdüzü'nde 3 katlı işyerinde yangın!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Beylikdüzü Yakuplu’da 3 katlı işyerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:11
Son Dakika: Beylikdüzü'nde 3 katlı işyerinde yangın!
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Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


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