Son Dakika: Beylikdüzü'nde 3 katlı işyerinde yangın!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Beylikdüzü Yakuplu’da 3 katlı işyerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Beylikdüzü Yakuplu'da 3 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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