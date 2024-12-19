Son Dakika... Beylikdüzü’nde 'el bombası' paniği: Güvenlik önlemi alındı!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Beylikdüzü’nde kaldırıma bırakılan el bombası görünümündeki cisim, paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından alınan cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü. El bombası görünümlü cismin bırakılma anı kameraya yansıdı.
Olay, Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yurttaşlar tarafından kaldırım üzerinden el bombası görünümlü bir cisim bırakıldı.
Durum polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki yurttaşları uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekipleri tarafından özel kıyafet ile yaklaşılan ve el bombası şüphesi taşıyan cisim incelenmek üzere emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan şüpheli cismin kaldırıma bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın elindeki cismi kaldırıma bırakarak uzaklaştığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #beylikdüzü #Son dakika #el bombası
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