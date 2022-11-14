Son dakika: Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

AA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 03:45
Son dakika: Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi yakalandı
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Beyoğlu taksim patlama

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