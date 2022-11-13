Son Dakika: Fuat Oktay'dan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

13 Kasım 2022 Pazar, 21:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Oktay’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’da eşlik etti.

Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından yaptığı açıklamada, yaralı sayısının 81'e yükseldiğini ve olayın kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu oluştuğunu duyurdu.

Türkiye’de huzur ve güvenin hakim olduğunu iddia Oktay, “Türkiye tüm kararlığıyla yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanlığında dimdik devam edeceğiz. Biz bu olayı çok yakında çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”İstiklal Caddesi'nde talihsiz bir olayla karşı karşıyayız. Tüm ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun. Şuan itibariyle kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Şuana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde. Tabi çalışmalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Tüm kamera kayıtları inceleniyor. Tüm mağazalardaki çalışan arkadaşlar da dahil gerekli görgü tanıkları dahil tamamı olayla ilgili görüşülüyor. Gerekli değerlendirmeler yapılıyor" dedi.

Oktay devamında da, "Netleştikçe basınımızla milletimizle de paylaşılacaktır. An itibariyle yine 4’ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 81’de yaralımız var 2’si ağır olmak üzere. Çeşitli hastanelerimizde bu yaralılarımızda tedavi altında. Ümit ediyoruz bir an önce sağlığına da kavuşurlar. Emniyet güçlerimiz, gerek savcılığımız tüm çalışmalarını yürütüyorlar. Olay yeri inceleme tüm hızı ile devam ediyor. Gerek buradaki savcılarımız 8 savcımız var. Merkezde Adli Tıp’ta 6 savcımız ilave çalışmalarını devam ettiriyor. Bu gerektiği taktirde artırılarak tüm çalışmalar güvenlik boyutunda yapılacaktır. Son ana kadar da olayın takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE’DE HUZUR VE GÜVEN HAKİM"



“Türkiye eski Türkiye değil” diyen Oktay şöyle devam etti: