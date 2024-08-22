Son Dakika... Beyoğlu'nda 9 katlı otelde yangın!
Beyoğlu'nda, 9 katlı bir otelde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Sıraselviler Caddesi'ndeki 9 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun dumanın yükseldiği otelde konaklayanların bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, geri kalanları ekipler çıkarıyor.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma ve duman tahliye işlemleri sürüyor.
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