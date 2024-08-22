Son Dakika... Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan orman yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk kuru alanda başlayan ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana kadar yayılan yangınla ilgili soruşturmada 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğleyin başlayan, ardından Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, bu sabah kontrol altına alındı.
Demirler ve Kavacık köylerindeki 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
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