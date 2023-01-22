Yer: Beyoğlu... Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Talimhane Topçu Caddesi’nde, sabah saat 08.15 sıralarında çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi.
EKİPLER YAKALADI
Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yunanistan’a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor.
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