Yer: Beyoğlu... Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 12:45

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 13:16

Talimhane Topçu Caddesi’nde, sabah saat 08.15 sıralarında çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi.

EKİPLER YAKALADI

Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yunanistan’a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor.