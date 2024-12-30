Tarsus’ta yem fabrikasında korkutan yangın! Ekipmanlar zarar gördü...

Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:01

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:03

Alınan bilgiye göre, Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı’nda bulunan özel bir firmaya ait yem üretim fabrikasının üst katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

YARALANAN OLMADI

Ekipmanların zarar gördüğü yangında şans eseri yaralanan olmadı.