Tarsus’ta yem fabrikasında korkutan yangın! Ekipmanlar zarar gördü...

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyette bulunan yem fabrikasında yangın çıktı.

Tarsus’ta yem fabrikasında korkutan yangın! Ekipmanlar zarar gördü...
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:01

Alınan bilgiye göre, Ferhim Şalvuz Mahallesi Sait Polat Bulvarı’nda bulunan özel bir firmaya ait yem üretim fabrikasının üst katlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

YARALANAN OLMADI

Ekipmanların zarar gördüğü yangında şans eseri yaralanan olmadı.


Etiketler: #Mersin #Mersin Büyükşehir Belediyesi

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