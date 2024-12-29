Ankara'da atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü!

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki 4 katlı atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ankara'da atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü!
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DHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 17:08

Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'taki 4 katlı atık deposunda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, binanın giriş katındaki atıklar henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binanın ilk 2 katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Pazar günü olması nedeniyle binada kimse olmadığı belirtilirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Etiketler: #Ankara #Yangın #fabrika

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