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Son dakika... Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Yaralı var!

Son dakika... Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Yaralı var!

3.06.2025 13:05:00
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İHA
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Son dakika... Bilecik'te eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Yaralı var!

Eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Kazada pilot yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu D.K. (22), Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi. Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü.

Olayı gören belde sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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