Son Dakika: Bingöl'de 4.0 şiddetinde korkutan deprem!
AFAD, merkez üssü Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli depremi 4.1 olarak belirledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 15.49 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.35 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Yedisu (Bingöl)
Tarih-Saat : 27.05.2022, 15:49:32 TSİ
Enlem : 39.3990 N
Boylam : 40.5975 E
Derinlik : 4.35 km
Detay : https://t.co/J6XO0rHnqt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ DEPREMİ 4.1 OLARAK BELİRLEDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin 4.1 şiddetinde ve 2.7 km derinlikte olduğunu duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 27, 2022
YESILGOL-YEDISU (BINGOL) https://t.co/PUSVNc5sJB
27.05.2022, 15:49:32 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.7 km#Kandilli
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