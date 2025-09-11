Son dakika... Biri CHP, biri Yeniden Refah'tan seçilmişti: İki belediye başkanı daha AKP'ye geçti!

AKP'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın partiye katıldığı aktarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partisine katılan yeni isimlerle bir araya geldi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde farklı partilerden seçilen iki belediye başkanının, AKP'ye katıldığı netleşti.
CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Hasan Ustaoğluile Yeniden Refah Partisi’nin adayı olarak Emirgazi’de sandıktan birinci çıkan Belediye BaşkanıMesut Mertcan Ak, artık AKP saflarında yer alacak.
Erdoğan, iki isme parti rozetlerini bizzat takarken; törenin ardından “aile fotoğrafı” da çekildi.