Son Dakika... Bisikletçi Doğanay Güzelgün'ü öldüren şoför teslim oldu
Son dakika haberi... Bostancı'da 18 Temmuz tarihinde Doğanay Güzelgün'e çarparak kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü teslim olduğu öğrenildi.
Kadıköy'de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı. 51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan Ünlü'nün bugün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.
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