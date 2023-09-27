Kazada yaralanan Melike, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Eskişehir'de, kontrolünü yitirdiği otomobilin karşı yönden gelen başka otomobile çarptığı kazada yaralanan 1 çocuk annesi Melike Gönen (30), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Feci kaza, 9 Eylül'de, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde meydana geldi. Melike Gönen’in kontrolünü yitirdiği 26 AFZ 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu Doruk, diğer otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçtaki M.G. ve İ.I. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Melike Gönen, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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