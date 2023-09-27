Kazada yaralanan Melike, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma: 27.09.2023 - 14:15

Güncelleme: 27.09.2023 - 14:17

Feci kaza, 9 Eylül'de, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Kocakır mevkisinde meydana geldi. Melike Gönen’in kontrolünü yitirdiği 26 AFZ 658 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.Y. yönetimindeki 32 YG 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Melike Gönen ile 5 yaşındaki oğlu Doruk, diğer otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçtaki M.G. ve İ.I. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Melike Gönen, tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.