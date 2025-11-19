Son dakika... Böcek ailesini hayattan koparan 'zehirlenme' faciası sonrası İstanbul'da yeni kararlar: İşletmelere 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı şartı geldi!

İstanbul-Fatih’te konakladıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitiren Böcek ailesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

BİR AİLE YOK OLDU

Ailenin hayatta kalan son ferdi baba Servet Böcek'in de hayatını kaybetmesiyle, Almanya’dan gelen dört kişilik aileden kimse kurtulamadı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmada gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.

İSTANBUL'DA "GIDA GÜVENLİĞİ" TOPLANTISI

Türkiye "zehirlenme" faciasını konuşmaya devam ederken; İstanbul’da yurttaşların sağlıklı gıdaya erişimi ve halk sağlığının korunması için uygulanacak tedbirler masaya yatırıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında düzenlenen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda İstanbul'da gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler değerlendirildi.

İstanbul Valiliği Lale Salonu’ndaki toplantıya; Vali Yardımcıları Hasan Gözen, Cengiz Karabulut ve Dr. M. H. Nail Anlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, Üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile başkan vekilleri, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri, gıda mühendisliği alanında uzman akademisyenler ve ilgili kurumların temsilcilerinin katıldı.

VALİ DAVUT GÜL: “GIDA KONUSUNDA SIFIR TOLERANS”

İstanbul Valisi Davut Gül toplantıda yaptığı değerlendirmede, “Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Alanda olabildiğince denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin eğitimi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor" dedi.

Gül, şöyle devam etti:

"Sadece güvenlik derken asayiş alanını kastetmiyoruz. Sağlık ve gıda güvenliği de bu alana dahil. Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz. Başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere denetimlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

EN SON NE ZAMAN DENETİM YAPILDIĞINI YURTTAŞLAR KONTROL EDEBİLECEK

Vali Gül toplantıda ayrıca vatandaşların, işletmelerde karekod uygulamasını kullanarak, bulundukları işletmenin gıda ekipleri tarafından en son ne zaman denetlendiğine dair bilgilere ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

GIDA GÜVENLİĞİNDE YENİ KARARLAR

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:

İstanbul’da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.

Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı uygulanacak.

Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha göstermeyecek.

İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.

İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacak.

Öte yandan toplantıda şu bilgiler de paylaşıldı: