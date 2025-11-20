Son Dakika... Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ailenin 13 Kasım'da otelin kilitli olan kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, baba Servet Böcek'in kucağındaki çocuğuyla kilitli kapıyı açmaya çalışması yer alıyor.

Bu sırada ambulansın dışarıda beklediği, çevredekilerin de yardım etmeye çalışması kayıtlarda görülüyor.

Baba Böcek'in eline aldığı eşyalarla da kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C. de tutuklanmıştı.

Otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.