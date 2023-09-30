Son dakika... Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bodrum açıklarında yaşanan depremin derinliğinin 6.28 kilometre olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 12.38 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yaşanan depremin, yerin 6.28 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 30, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [19.95 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2023-09-30
Saat:12:38:52 TSİ
Enlem:36.939 N
Boylam:27.051 E
Derinlik:6.28 km
Detay:https://t.co/5zNxIfPgNV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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