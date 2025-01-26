Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında flaş gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Son Dakika haberi... Kartalkaya’daki otel yangını soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında flaş gelişme: Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:46

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

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Etiketler: #bolu #Kartalkaya #Yangın

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