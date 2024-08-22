Son Dakika... Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Ankara'nın Kızılcahamam'da başlayıp Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün öğleyin başlayan, ardından Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, bu sabah kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, köylülerin kurtarmaya çalıştığı hayvanlar, yangından can havliyle kaçarken kameraya yansıdı.
Orman Genel Müdürlüğü, Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alanda dün 12.30 sıralarında başlayan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçramış, Demirler ve Kavacık köylerindeki 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Yangın nedeniyle bölgedeki yurttaşlarla birlikte besi hayvanları da tahliye edildi. Yangında besi hayvanlarını geride bırakmak istemeyen yurttaşların hayvanları kurtarmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sıçrayan yangına 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç/iş makinası, 561 personel ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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