Ankara’da başlayıp Bolu’ya sıçrayan yangın yüzünden iki köy tahliye edildi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 07:59

Güncelleme: 22.08.2024 - 07:59

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hane tedbir amacıyla tahliye edildi.

Dün öğlen saatlerinde başlayan yangın yüzünden Bolu’daki Demirler köyünde bir samanlık yandı.

O yüzden köyde yaşayanlar tahliye edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının rüzgarın etkisiyle köye kadar geldiğini söyledi.

Şahin, altı helikopter ve iş makineleriyle yangına müdahale edildiğini, daha çok mera ve otun yandığını, arazide meşe gibi yangına dayanıklı ağaçlar olduğu için ağaç yangınının çok olmadığını belirtti.

Şahin’e göre net bir şey söylemek mümkün olmasa da yangının insan hatasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini, o vadide şiddetli bir rüzgar olduğu için yangınla mücadelenin engellendiğini dile getirdi.

Demirler köyü dışında Kavacık köyünün de etkilendiği, o yüzden iki köyden 123 kişinin tahliye edildiğini ekledi.

“Hava karardığından dolayı dumandan etraf görünmüyor. Yangının etrafı bizim görevlilerimiz tarafından çevriliyor, iş makineleriyle yayılması engellenmeye çalışılıyor” diyen Kılıç, bir gazetecinin yangının elektrik tellerinden çıktığı iddasıyla ilgili sorusuna, “Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır" yanıtını verdi.

Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya’daki AFAD müdürlüklerinden ekipler bölgeye sevk edildi.