Son Dakika: Bombalı saldırı girişimi sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!
Son dakika haberi... Bugün yaşanan bombalı saldırıya ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan bugün yaşanan bombalı saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. (Ankara'daki terör saldırısı) Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi, benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir. Operasyonlarımız neticesinde adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır."
ALTIN PORTAKAL'I DA UNUTMADI!
Erdoğan sansür tartışmaları sonrasında iptal edilen Altın Portakal Film Festivali'ne yönelik "Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz" dedi.
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