Süleyman Soylu'ya yakın hesaplar hedef almıştı... Erdoğan, Ali Yerlikaya'ya sahip çıktı: 'İçişleri Bakanı görevini yaptı'

Yayınlanma: 01.10.2023 - 16:27

Güncelleme: 01.10.2023 - 16:27

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılı açılışı gerçekleşti. Özel oturumda Meclis Genel Kurulu'na hitap eden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

BAKAN YERLİKAYA’YA SAHİP ÇIKTI

Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "İçişleri Bakanı görevini yaptı" ifadesini kullandı.

Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin soru üzerine ise "Süreci takip edeceksiniz" dedi.

EMEKLİ MAAŞI SORUSUNA YANIT

Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin soruya karşılık ise Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tüm gerekenleri söylediğini kaydetti.

Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah" cevabını verdi.

Erdoğan, başka bir soru üzerine AKP'nin önümüzdeki hafta sonu yapılacak 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SOYLU’YA YAKIN HESAPLAR YERLİKAYA’YI HEDEF ALMIŞTI

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Soylu'nun yerine gelen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada Soylu'ya yakın hesaplar bakanlık önünde gerçekleşen saldırıyı 'zafiyet' olarak değerlendirip yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef gösterdi.

EBABİL HAREKATI TEKRAR GÜNDEMDE

2023 yılının başında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Soylu'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "trol ordusu" Ebabil Harekatı da konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Ebabil Harekatı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ve kısa bir süre sonra silinen mesajda, "Soylu'ya çay veren çaycıları tespit edip sürmekle çok meşgul olunca ülkenin tam merkezine, evinin önüne gelen teröristleri takip etmeyi ihmal ettiler. Son teröriste kadar öldürecekmiş. Yok valla, terörist kendi kendini patlattı, sana zahmet olmasın. Sen bakanlığa geri dön, Soylu'yla çalışmış bürokrat avına devam et" ifadesi kullanıldı.