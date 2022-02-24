Son Dakika: Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından bugüne yüzde 7,59 düşüşle 1.862 puandan açıldı. BIST 50 endeksinde yer alan paylara bugün gün boyunca açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verildi.
Borsa İstanbul'da endeks ve hisse senetleri sert düşüşle açıldıktan sonra devre kesici çalıştı ve işlemler durdu.
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada sert düşüşün ardından devre kesicinin çalıştığı açıklandı. Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu.
Borsa İstanbul'dan yapılasn açıklamada "Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.
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