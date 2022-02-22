Son dakika: Rusya-Ukrayna gerilimi Borsa İstanbul'u vurdu: Sert düşüş
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,11 azalışla 1.995,00 puandan başladı.
Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,06 puan ve yüzde 2,11 değer kaybederek 1.995,00 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 2,27 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 7,09'la turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün özellikle gün sonuna doğru etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,28 artışla 2.038,06 puandan tamamladı.
PUTİN, KARARNAMEYİ İMZALADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Rusya'nın kararı uluslararası toplumda tepkiye sebep olurken, ABD kararı şiddetle kınadı ve sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.
BM, ACİL TOPLANDI
Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.
''KABUL EDİLMEZ BULUYORUZ''
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.
OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.
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