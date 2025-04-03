Ünlülerden Cem Yiğit Üzümoğlu için destek paylaşımı
Boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı. Nurgül Yeşilçay, Kubilay Aka ve daha birçok isim gözaltı kararına tepki gösterdi.
Boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu öğrenildi.
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü isim karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ünlü isimlerin Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepki paylaşımları şöyle:
LEVENT ÜZÜMCÜ
"Dik dur kardeşim. Onurdur bu gözaltı."
KUBİLAY AKA
"Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın."
NİHAL YALÇIN
NURGÜL YEŞİLÇAY
HAZAL TÜRESAN
EGE KÖKENLİ
DOLUNAY SOYSERT
MERİÇ ARAL
KAAN URGANCIOĞLU
AHSEN EROĞLU
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