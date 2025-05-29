Son Dakika... Bu kez mahkeme başvurdu: 'Kayyum' uygulamasında kritik gelişme!

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in "görevden uzaklaştırılması" ve "belediyeye kayyum atanması" işlemlerinin iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açılan davada karar verildi.

Buna göre İdare Mahkemesi, Belediye Kanununun 46. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi’ne “somut norm denetimi başvurusunda” bulunulmasına karar verdi.

"KÖKTEN ÇÖZÜMÜN HABERCİSİ"

Kararı duyuran Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebi üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu md. 45/2 ve 46'ncı maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı konusunda uzman görüşü kaleme almıştım.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, bu uzman görüşümüze koşut biçimde somut norm denetimi karar almış bulunuyor. Anayasa Mahkemesinin denetim sonucunda ilgili hükümleri iptal etmesi gerekir.

Bu haber, tüm kayyım atamaları için kökten çözümün habercisidir" ifadelerini kullandı.

"TARTIŞMALI KAYYIM KARARLARININ DAYANAĞI DA KALKMIŞ OLACAK"

Özer'in avukatlarından Hüseyin Ersöz de söz konusu gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in “görevden uzaklaştırılması” ve “belediyeye kayyım atanması” işlemlerinin iptali için İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada karar verildi.

İdare Mahkemesi, Belediye Kanununun 46. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiamızı ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi’ne “somut norm denetimi başvurusunda” bulunulmasına karar verdi.

Bu karar, “kayyım kararının iptali anlamına gelmemekle birlikte”, kayyım atama kararına dayanak olan Kanun maddesinin Anayasaya aykırılığının incelenmesine olanak verecek bir sonuç doğurdu.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacak somut norm denetiminde eğer Anayasaya aykırılık tespit edilir ve Belediye Kanununun 46/2. maddesi iptal edilirse tartışmalı kayyım kararlarının dayanağı da tamamen ortadan kalkmış olacak.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek karar, Demokrasimiz yanında Seçme ve Seçilme Hakkı ile Merkezi-Yerel Yönetim Ayrımı açısından da önem taşımakta…"