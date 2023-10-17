Son dakika... Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Burdur'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur Merkez'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.57'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 17, 2023
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Burdur)
Tarih:2023-10-17
Saat:16:57:15 TSİ
Enlem:37.509 N
Boylam:30.068 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9DZxkR6GxM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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