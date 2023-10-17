Son dakika... Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Burdur'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:07
Son dakika... Burdur'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur Merkez'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.57'de gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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