Son Dakika: Burdur'da orman yangını
Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı; çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.
Burdur'da Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
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