Son Dakika: Burdur'da orman yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı; çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 16:00
Abone Ol google-news

Burdur'da Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.


Burdur orman yangını

İlgili Haberler

Son Dakika: Uludağ'da orman yangını!

Son Dakika: Uludağ'da orman yangını!
Son dakika... Kemer'deki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı

Son dakika... Kemer'deki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını!

Son Dakika: İstanbul'da orman yangını!

En Çok Okunan Haberler