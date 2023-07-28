Son Dakika: Uludağ'da orman yangını!

Son dakika haberi... Bursa'nın Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 15:57
Son Dakika: Uludağ'da orman yangını!
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Uludağ eteklerinde yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan müdahale sürerken söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek veriyor.

AKUT'un da katıldığı çalışmalarda yurttaşlar ekiplere yardımcı oluyor.


Bursa Uludağ Yangın orman yangını

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