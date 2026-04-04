Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bozbey’in Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Nisan 2026 tarihli kararıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “rüşvet almak” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca Bozbey’in geçici tedbir kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY, Bursa 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 04.04.2026 tarih ve 2026/294 Sorgu kararıyla “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme ve Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”