Son dakika... Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama

Son dakika... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 08:18
Son dakika... Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama
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Orhangazi patlama

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