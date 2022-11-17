Son Dakika: Bursa'da sahte içkiden can kaybı 6'ya yükseldi

Son dakika haberi... Bursa'da sahte içkinden zehirlenip hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

DHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 15:32
Son Dakika: Bursa'da sahte içkiden can kaybı 6'ya yükseldi
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Bursa'da, sahte içki zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan Mahmut Akça'dan sonra bugün de Erhan Seper (67), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 6 kişinin tedavisine ise devam ediliyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

MUĞLA'DA DA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki kaynaklı yaşanan can kaybı ile son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Olayla ilgili olarak İzmir'de 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

 


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