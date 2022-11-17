Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı

Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mahmut Akça da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e çıktı.

DHA
17 Kasım 2022 Perşembe, 09:11
Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


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