Son Dakika: Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü... 2 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberi.... Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı ilk açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü.
Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hava aracındaki yangına müdahale ediyor.
VALİDEN AÇIKLAMA: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı ilk açıklamada, "Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim uçağının Sakarya Pamukova'dan kalkış yaptığını, ineceği nokta konusunda net bir bilgi olmadığını ifade etti.
"Malesef eğitim uçağı Ovaakça Çevrim santrali yakınlarında düştü. İki kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Aktaş, "Bir kişi uçaktan fırlayarak bir kişi de uçağın yanmasından dolayı hayatını kaybetti. Başka yaralı söz konusu değil. Bursa'da sisli ve yağmurlu bir hava durumu hakimdi. İtfaiye ekiplerimiz ihbardan çok kısa sürede olay yerine ulaştı" dedi.
Aktaş, uçağın kesin düşüş sebebinin yapılacak inceleme ve araştırmanın ardından netlik kazanacağını açıkladı.
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